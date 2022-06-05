Депутаты Госдумы собираются отменить Fan ID

Депутаты КПРФ внесут в Госдуму законопроект об отмене паспорта болельщика (Fan ID). Об этом сообщает «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что закон о введении Fan ID для доступа на спортивные соревнования вступил в силу в России с 1 июня 2022 года.
30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июня паспорта болельщика. В документе вводитcя понятие «перcонифицированная карта для поcещения cпортивного cоревнования».
Сообщается, что после введения системы фанаты смогут попасть на ряд спортивных мероприятий только после оформления необходимых для этого документов.
Перечень соревнований, где документ станет обязательным, определит правительство России. Точного указания, какие именно соревнования попадут в эту категорию, нет.