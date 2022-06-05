Депутаты Госдумы собираются отменить Fan ID

Депутаты КПРФ внесут в Госдуму законопроект об отмене паспорта болельщика (Fan ID). Об этом сообщает «Чемпионат».

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Ранее сообщалось, что закон о введении Fan ID для доступа на спортивные соревнования вступил в силу в России с 1 июня 2022 года.

30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июня паспорта болельщика. В документе вводитcя понятие «перcонифицированная карта для поcещения cпортивного cоревнования».

Сообщается, что после введения системы фанаты смогут попасть на ряд спортивных мероприятий только после оформления необходимых для этого документов.