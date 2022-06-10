«Нас поставили перед фактом». Жуков — о переносе концерта «Руки Вверх» из-за Суперкубка

Извините, мы очень хотели выступить в Санкт-Петербурге 9 июля! Но нас поставили перед фактом, что наш концерт не может быть сыгран в этот день. Но есть и хорошая новость… Наше выступление всё же состоится – всего лишь на одну неделю позже намеченной даты. Мы верим, что те поклонники, которые ждали наш концерт два года, смогут подождать нас ещё семь дней. Приходите 16 июля на «Газпром Арену». Все ранее приобретённые билеты будут действительны. И обещаем, что мы сыграем самый мощный, самый незабываемый концерт в истории нашей группы!» — написал Жуков в социальных сетях.