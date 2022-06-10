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1 час назад

«Нас поставили перед фактом». Жуков — о переносе концерта «Руки Вверх» из-за Суперкубка

Чемпионат.comиещё 4

Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков отреагировал на перенос концерта из-за проведения матча Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Нас поставили перед фактом». Жуков — о переносе концерта «Руки Вверх» из-за Суперкубка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«А сейчас я хочу написать кое-что очень личное для наших поклонников из Санкт-Петербурга… Два года назад мы были вынуждены перенести наш концерт из-за коронавируса. Год назад мы были вынуждены перенести наш концерт из-за нового карантина. Сегодня мы узнали, что будем вынуждены ещё раз перенести наш концерт — теперь из-за Суперкубка.

К сожалению, бюро исполкома РФС сегодня решило, что других стадионов в стране нет и им обязательно нужно играть на том, который занят. Занят концертом «Руки Вверх»! Мнение группы, расходы организаторов концерта, планы 30 тысяч человек, уже купивших билеты на наше выступление, в том числе и из других городов – все их бюро РФС решило не учитывать. Никто в РФС не счёл нужным извиниться перед этими людьми. Что ж… значит, сделаю это я.

Извините, мы очень хотели выступить в Санкт-Петербурге 9 июля! Но нас поставили перед фактом, что наш концерт не может быть сыгран в этот день. Но есть и хорошая новость… Наше выступление всё же состоится – всего лишь на одну неделю позже намеченной даты. Мы верим, что те поклонники, которые ждали наш концерт два года, смогут подождать нас ещё семь дней. Приходите 16 июля на «Газпром Арену». Все ранее приобретённые билеты будут действительны. И обещаем, что мы сыграем самый мощный, самый незабываемый концерт в истории нашей группы!» — написал Жуков в социальных сетях.

Около спорта,Сергей Жуков,Зенит,Спартак,
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