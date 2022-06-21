Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+19° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
1 час назад

Экс-игрок «Алании» Карацев приговорён к пяти годам тюрьмы за мошенничество

Чемпионат.com

Бывший нападающий «Алании» Таймураз Карацев приговорён к тюремному сроку, сообщает телеграм-канал Mash.

Экс-игрок «Алании» Карацев приговорён к пяти годам тюрьмы
Фото: ЧемпионатЧемпионат

По информации источника, Савёловский суд Москвы признал Карацева и его сообщников виновными по статье «Мошенничество». Экс-футболист был приговорён к пяти годам колонии общего режима.

Напомним, Карацев занимался мошенничеством путём получения денег в долг у известных спортсменов от имени их друзей. Бывший футболист просил дать взаймы от пяти до 75 тыс. рублей.

Жертвами Карацева и его подельников стали экс-вратарь «Рубина» Илие Чебану, полузащитник «Челси» Алсу Абдуллина, народный артист России Эдгард Запашный и другие.

Карацев выступал за вторую команду «Алании» с 2012 по 2014 год. За клуб он сыграл в 40 матчах и отметился пятью забитыми мячами.

Около спорта,Таймураз Карацев,Эдгард Запашный,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители