Международный Олимпийский день 2022: дата, история мероприятия

23 июня 2022 года отмечается праздник спорта и здорового образа жизни Международный олимпийский день. В этот день в 1984 году благодаря усилиям барона Пьера де Кубертена был организован Международный олимпийский комитет.

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Когда отмечают олимпийский день в 2022 году

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В этом году, как и во всех предыдущих, олимпийский день отмечается 23 июня. Дата праздника зафиксирована и приурочена к основанию Международного олимпийского комитета и возрождению традиций Олимпийских игр.

Ежегодно в этот день принято продвигать спорт и здоровый образ жизни в массы. Так, людям напоминают о том, как можно улучшить мир и качество жизни с помощью спорта.

В чем смысл праздника

Впервые концепция Олимпийского дня была представлена на 41-й сессии международного олимпийского комитета. Один из членов МОК предложил в этот день продвигать идеалы, свойственные олимпийскому движению. Проект был одобрен официально спустя несколько месяцев, на 42-й сессии МОК в Санкт-Морице в 1948 году.

В Олимпийской хартии расписаны идеи движения:

“Олимпийское движение имеет своими целями воспитывать молодежь с помощью спорта в духе лучшего взаимопонимания и дружбы, способствуя, таким образом, созданию лучшего и более спокойного мира”

Тогда человечество переживало послевоенный кризис и различные международные организации выдвигали идеи о том, как сплотить людей в этот непростой период. Одной из таких и стал Международный Олимпийский день. 23 июня 1948 года состоялось первое празднование, участие в котором приняли представители Португалии, Греции, Австрии, Канады, Швейцарии, Великобритании, Уругвая, Венесуэлы и Бельгии. Тогда президент МОК обратился к молодежи всего мира с посланием о гуманизме, честности и важности спорта в нашей жизни.

Однако эта дата устоялось не сразу, поэтому свидетельств о масштабных мероприятиях в те годы, не осталось. Это также связывают с тем, что людям было не до развлечений после войны. Однако позднее праздник прижился. Более того, была даже определена его основная составляющая.

На протяжении десятилетий концепция праздника переживала различные трансформации, и лишь в конце XIX века было принято решение о том, что в этот день рекомендуется проводить спортивные и просветительские мероприятия.

Традиции Международного олимпийского дня в разных странах

Впервые забег в честь Международного Олимпийского дня прошел 23 июня 1987 года в сорока пяти странах мира. Спортсмены бежали десять километров для популяризации спорта и продвижения идей здорового образа жизни. На сегодняшний день подобные забеги устраиваются в 200 странах мира, при этом дистанцию можно регулировать. Основной забег происходит в городе Лозанна в Швейцарии — там расположена штаб-квартира МОК. В некоторых странах мероприятия Олимпийского дня могут включать в школьную программу.

В России праздник проводится во всех регионах страны. Организацией занимаются спортивные федерации, которые составляют список площадок и соревнований для этого дня. Гостями становятся олимпийские чемпионы, призеры и кандидаты на попадание в сборную.