Бузова ответила Губерниеву на предложение провести бой с Загитовой

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова ответила комментатору «Матч ТВ» Дмитрию Губерниеву, который заявил, что Бузова обязательно должна быть соперницей олимпийской чемпионки Алины Загитовой в боксерском поединке, а он будет объявлять раунды в качестве ринг-анонсера.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

— А Дмитрий всё не может без меня, — написала Бузова в своем Telegram-канале.

Ранее Загитова опубликовала в соцсетях фото в боксерских перчатках и подписала пост словами: «Готовлюсь к чему-то новому».