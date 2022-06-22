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1 час назад

Бузова ответила Губерниеву на предложение провести боксерский поединок с Загитовой

Матч ТВ

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова ответила комментатору «Матч ТВ» Дмитрию Губерниеву, который заявил, что Бузова обязательно должна быть соперницей олимпийской чемпионки Алины Загитовой в боксерском поединке, а он будет объявлять раунды в качестве ринг-анонсера.

Бузова ответила Губерниеву на предложение провести бой с Загитовой
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— А Дмитрий всё не может без меня, — написала Бузова в своем Telegram-канале.

Ранее Загитова опубликовала в соцсетях фото в боксерских перчатках и подписала пост словами: «Готовлюсь к чему-то новому».

20-летняя Загитова стала первой российской фигуристкой, завоевавшей титул чемпионки во всех значимых турнирах: на Олимпиаде, чемпионате мира, чемпионате Европы и в финале серии Гран-при.

Около спорта,Дмитрий Губерниев,Ольга Бузова,
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