Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 53.36EUR 55.99
Войти в почту
53 минуты назад

Евгения Тарасова показала пляжное фото с отдыха на Мальдивах

Чемпионат.com

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в Пекине в парном катании Евгения Тарасова опубликовала новый пост в своих соцсетях. Спортсменка выложила снимок с отпуска на Мальдивах, который она провела в мае.

Тарасова показала пляжное фото с отдыха на Мальдивах
Фото: ТАССТАСС

«Уже очень скучаю по морю», — подписала она фото.

из личного архива

Тарасова выступает в парном катании с Владимиром Морозовым. Вместе они – двукратные серебряные призёры Олимпийских игр, двукратные чемпионы Европы, трёхкратные призёры чемпионата мира, победители (2016) и бронзовые призёры (2018) финала Гран-при, пятикратные призёры чемпионата Европы, трёхкратные чемпионы России. Перед сезоном-2021/2022 Тарасова и Морозов перешли в группу Этери Тутберидзе, с ними также работали Максим Траньков и Павел Слюсаренко.

Около спорта,Этери Тутберидзе,Максим Траньков,Евгения Тарасова,Владимир Морозов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители