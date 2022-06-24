Тарасова показала пляжное фото с отдыха на Мальдивах

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в Пекине в парном катании Евгения Тарасова опубликовала новый пост в своих соцсетях. Спортсменка выложила снимок с отпуска на Мальдивах, который она провела в мае.

Фото: ТАСС ТАСС

«Уже очень скучаю по морю», — подписала она фото.

из личного архива