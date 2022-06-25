Бывшая жена футболиста сборной России показала идеальное тело в сетях

Анастасия Кудряшова, бывшая жена футболиста сборной России и турецкого «Антальяспора» Федора Кудряшова, похвасталась в соцсетях своими идеальными формами, в частности, «аппетитной попой». Об этом пишет издание Sport24.ru.

Фото: *Instagram – запрещен Роскомнадзором как принадлежащий компании Meta Platforms, признанной в России экстремистской (организация запрещена в России) *Instagram – запрещен Роскомнадзором как принадлежащий компании Meta Platforms, признанной в России экстремистской

В первом ролике, выложенном в ее аккаунте, Анастасия Кудряшова «играет ягодицами на камеру». Под ним она сообщила, что «готовится к сезону». На втором молодая женщина красуется у зеркала. Под видео стоит короткая нескромная подпись: «идеальная».

Издание напомнило, что в феврале этого года футболист официально объявил о разрыве с женой. Он подчеркнул, что прожил с Анастасией «счастливую семейную жизнь».