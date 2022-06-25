Бывшая жена футболиста сборной России показала идеальное тело в сетях

Анастасия Кудряшова, бывшая жена футболиста сборной России и турецкого «Антальяспора» Федора Кудряшова, похвасталась в соцсетях своими идеальными формами, в частности, «аппетитной попой». Об этом пишет издание Sport24.ru.
В первом ролике, выложенном в ее аккаунте, Анастасия Кудряшова «играет ягодицами на камеру». Под ним она сообщила, что «готовится к сезону». На втором молодая женщина красуется у зеркала. Под видео стоит короткая нескромная подпись: «идеальная».
Издание напомнило, что в феврале этого года футболист официально объявил о разрыве с женой. Он подчеркнул, что прожил с Анастасией «счастливую семейную жизнь».
Кроме того, Кудряшов отметил, что благодарен бывшей супруге «за все, что она делает для меня и для наших сына и дочки». Но, по его мнению, «время идет, мы меняемся, мы взрослеем, появляются новые цели, осознанности… Мы с Настей уже какое-то время общаемся только как родители наших детей».