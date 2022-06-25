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53 минуты назад

Бывшая жена футболиста сборной России показала идеальное тело в сетях

Илья Родин

Анастасия Кудряшова, бывшая жена футболиста сборной России и турецкого «Антальяспора» Федора Кудряшова, похвасталась в соцсетях своими идеальными формами, в частности, «аппетитной попой». Об этом пишет издание Sport24.ru.

Бывшая жена футболиста сборной России показала идеальное тело в сетях
Фото: *Instagram – запрещен Роскомнадзором как принадлежащий компании Meta Platforms, признанной в России экстремистской (организация запрещена в России)*Instagram – запрещен Роскомнадзором как принадлежащий компании Meta Platforms, признанной в России экстремистской

В первом ролике, выложенном в ее аккаунте, Анастасия Кудряшова «играет ягодицами на камеру». Под ним она сообщила, что «готовится к сезону». На втором молодая женщина красуется у зеркала. Под видео стоит короткая нескромная подпись: «идеальная».

Издание напомнило, что в феврале этого года футболист официально объявил о разрыве с женой. Он подчеркнул, что прожил с Анастасией «счастливую семейную жизнь».

Кроме того, Кудряшов отметил, что благодарен бывшей супруге «за все, что она делает для меня и для наших сына и дочки». Но, по его мнению, «время идет, мы меняемся, мы взрослеем, появляются новые цели, осознанности… Мы с Настей уже какое-то время общаемся только как родители наших детей».

Около спорта,Федор Кудряшов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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