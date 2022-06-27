Россиянам объяснили, как оформить Fan ID

Цифровую карту болельщика или Fan ID, необходимую для посещения матчей Российской премьер-лиги, можно будет оформить с 4 июля на сайте «Госуслуги». Об этом со ссылкой на Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ пишет ТАСС.

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Закон о введении паспорта болельщика - персонифицированной карты для посещения спортивного соревнования - был принят парламентом и подписан президентом России 30 декабря 2021 года. Он вступил в силу 1 июня 2022 года.

«Карта болельщика оформляется один раз через госуслуги и остается в личном кабинете, она используется при покупке билетов и абонементов, которые автоматически появятся в личном кабинете в специальном разделе. При входе на стадион достаточно будет отсканировать QR-код выбранного билета на госуслугах, не предъявляя никаких дополнительных документов», - пояснил замглавы Минцифры Олег Пак.

Для оформления Fan ID необходимо будет заполнить анкету и загрузить свою фотографию. Подать заявление самостоятельно могут граждане старше 14 лет, для детей младше 14 лет карту оформляют родители или законные представители. После подачи заявления необходимо будут подтвердить личность владельца карты.

Первоначально карта болельщика потребуется при входе на стадионы в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. До конца года она начнет действовать и на остальных стадионах России.