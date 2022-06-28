Журналист «Матч ТВ» Лисин дисквалифицирован на 8 лет за допинг

Российский конькобежец Сергей Лисин дисквалифицирован на 8 лет за повторное нарушение антидопинговых правил.

Фото: Sports.ru Sports.ru

Данное решение вынес дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА. Отстранение отсчитывается с 19 мая 2022 года с зачетом отбытого срока временного отстранения и продлится до августа 2025-го. Причина дисквалификации – положительная проба на метаболиты GW1516. Спортсмен намерен подать апелляцию.

43-летний Лисин уже отбывал дисквалификацию после положительной допинг-пробы, взятой на чемпионате России в ноябре 2012-го.

Лисин после карьеры в спорте работал журналистом на «Матч ТВ». Во время допингового дела в отношении фигуристки Камилы Валиевой во время Олимпиады-2022 он заявил, что допинг-проба представителя сборной России оказалась положительной на марихуану. Позднее он опроверг эту информацию.