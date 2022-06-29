Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+30° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
1 час назад

Тина Канделаки ответила на критику призыва оформлять Fan ID

Inoprosportиещё 2

Заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки ответила на критику своего призыва к болельщикам оформлять Fan ID. Ранее экс-член совета директоров «Спартака» Зарема Салихова раскритиковала призыв Канделаки посещать МФЦ для оформления паспорта болельщика.

Канделаки ответила на критику за призыв оформлять Fan ID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В МФЦ ходят абсолютно все: справки, выписки, свидетельства о рождении и еще сотни документов. Государство сделало все, чтобы это было удобно. И как бы ноль протестов. Где же мои критики по этой теме? Неужели ходят без паспортов?» — написала Канделаки в личном Телеграм-канале.

Оформление Fan ID стартует 4 мюля в кабинете Госуслуг. С нового сезона РПЛ паспорт болельщика потребуется на аренах в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове и Сочи. Остальные стадионы подключатся к программе в течение сезона.

Около спорта,Зарема Салихова,Тина Канделаки,Газпром-медиа,Спартак,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители