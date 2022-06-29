Канделаки ответила на критику за призыв оформлять Fan ID

«В МФЦ ходят абсолютно все: справки, выписки, свидетельства о рождении и еще сотни документов. Государство сделало все, чтобы это было удобно. И как бы ноль протестов. Где же мои критики по этой теме? Неужели ходят без паспортов?» — написала Канделаки в личном Телеграм-канале.