Богатые и знаменитые: как Аршавин, Мамаев и Тарасов судятся из-за алиментов

В середине июня суд в Санкт-Петербурге обязал экс-форварда "Зенита" Сердара Азмуна выплачивать алименты его бывшей девушке. Гражданский иск Алии Ш., в ходе которого она требовала также признать отцовство Азмуна по отношению к годовалой девочке, был удовлетворен, сообщала "Фонтанка". По информации "Спорт-Экспресса", футболист ранее уклонялся от процедуры установления родства с ребенком.

Фото: Страница Аланы Мамаевой в соцсети Страница Аланы Мамаевой в соцсети

Согласно решению суда, Азмун будет выплачивать истице 25% от своих доходов. Издание kp.ru проанализировало информацию о заработках нападающего и пришло к выводу, что алименты должны составить около 700 тысяч евро в год.

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Азмун — далеко не единственный известный спортсмен, оказавшийся в центре скандала из-за тяжб, связанных с алиментами. Газета вспомнила, как футболисты ссорились и судились со своими бывшими пассиями из-за сыновей и дочек, и какие алименты они должны выплачивать.

Женщины и дети Андрея Аршавина

globallookpress.com

Легенда "Зенита" Андрей Аршавин выплачивает алименты на четырех детей. У него есть два сына и дочь от телеведущей Юлии Барановской, а также малышка Есения от модели Алисы Казьминой.

По итогам судебных разбирательств с Барановской футболисту удалось снизить размер алиментов до 3/8 от своего ежемесячного дохода.

"Андрей аргументировал свой иск тем, что ему тяжело, ведь у него еще есть алименты для ребенка от Казьминой, — рассказал адвокат Барановской Владислав Подшибякин. — Хотя я вам скажу, что те ежемесячные деньги, что оставались у Андрея после выплаты алиментов детям Юлии — это достаточно серьезная сумма, в опасное положение она его не ставила".

По утверждению защитника, Аршавин когда-то обещал бывшей жене, что будет выплачивать ей половину прибыли. Получается, что он не сдержал слова, резюмировал юрист.

Алименты Казьминой составляют 1/8 от всех доходов звезды футбола. Деньги ей перечисляются исправно. Несмотря на это, бывшая возлюбленная футболиста оказалась не в лучшем финансовом положении. В конце июня 2022 года суд обязал ее выплатить 2 млн рублей за проживание в квартире матери Аршавина.

Как Мамаев делит ребенка в бывшей супругой

Бывший игрок "Краснодара" и "Ростова" Павел Мамаев несколько лет назад особо отметился историей с избиением человека в московском кафе. Вместе с другим звездным футболистом Александром Кокориным он был признан виновным по данному делу и отбыл тюремный срок. Но этим скандалы с участием Мамаева не исчерпываются. Спортсмен стал участником трех судебных разбирательств с бывшей женой Аланой — о выплате алиментов, разделе имущества и графике общения с ребенком.

Модель Алана Мамаева утверждает, что Павел наплевательски относится к их общей дочери Алисе. Она даже запрещала отцу звонить ребенку. Мамаев не видел дочку целый год. Однако суд встал на его сторону и разрешил спортсмену общение с Алисой. В итоге футболист встретился с дочерью. Правда, не узнал ее.

Адвокат Мамаева Евгения Векина говорит, что на самом деле ее клиент — хороший отец.

"Павел Мамаев, наоборот, ради комфорта дочери недавно подарил бывшей супруге дорогостоящий совместно нажитый автомобиль, отказавшись от своей законной части", — рассказала защитница.

Судебная тяжба об алиментах для Алисы еще не закончена. Пока что Мамаев выплачивает на дочь треть своих доходов.

Общая стоимость совместно нажитого имущества футболиста и его бывшей супруги составляет 269 млн рублей. Эти деньги еще не поделены.

Алименты и долги Дмитрия Тарасова

РИА Новости

Еще один горе-отец российского футбола — Дмитрий Тарасов. Бывший игрок "Локомотива" судился из-за алиментов на свою дочь Ангелину от первого брака с Оксаной Пономаренко. Тарасов требовал снизить размер выплат, объясняя свою позицию нехваткой средств. Спортсмен накопил долгов по алиментам на общую сумму 15 млн рублей.

В 2020 году суд постановил, что футболист должен выплачивать Пономаренко 1/6 часть своих доходов. В СМИ сообщалось, что вместо 350 тысяч рублей алименты будут составлять около 50 тысяч рублей.

В настоящее время Тарасов — помимо Ангелины — воспитывает еще трех детей от своего третьего брака — с моделью Анастасией Костенко. Из публикаций в соцсетях следует, что первая дочь спортсмена дружит с его сыном и дочкой от нынешней жены.

Сколько бывших жен и детей у Александра Кержакова

Соцсети. Кержаков с новой женой Ледащевой и сыном Игорем

Лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков, забивший 233 гола, в личной жизни тоже многое успел. У него трое детей от трех прежних браков — двух официальных и одного гражданского. Сейчас спортсмен выплачивает по 1/6 своих доходов Марии Головиной, родившей ему дочь Дарью, и Милане Кержаковой, с которой у него есть общий сын Артемий. Восьмилетнего Игоря — ребенка от бывшей сожительницы Екатерины Сафроновой — Кержаков воспитывает сам. Сафронова лишена родительских прав из-за своей наркотической зависимости.

Два года назад долги Кержакова по алиментам превышали 20 млн рублей. Сейчас в базе судебных приставов за ним не значится никакой задолженности, пишет kp.ru.