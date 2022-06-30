«Ещё чуть-чуть бокса»: Алина Загитова выложила фотографии с тренировки

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала новые снимки в своём телеграм-канале. Спортсменка выложила фотографии с боксёрской тренировки.

Фото: Соцсети Соцсети

«Ещё чуть-чуть бокса», — подписала она снимки.

Напомним, на минувшей неделе Загитова приняла участие в боксёрском спарринге с двукратным олимпийским чемпионом в весовой категории до 67 кг Олегом Саитовым.

Соцсети

Соцсети