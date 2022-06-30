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2 часа назад

«Ещё чуть-чуть бокса». Алина Загитова выложила новые фотографии

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала новые снимки в своём телеграм-канале. Спортсменка выложила фотографии с боксёрской тренировки.

«Ещё чуть-чуть бокса»: Алина Загитова выложила фотографии с тренировки
Фото: СоцсетиСоцсети

«Ещё чуть-чуть бокса», — подписала она снимки.

Напомним, на минувшей неделе Загитова приняла участие в боксёрском спарринге с двукратным олимпийским чемпионом в весовой категории до 67 кг Олегом Саитовым.

Соцсети
Соцсети

20-летняя Алина Загитова – единственная российская фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Россиянка выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, финал Гран-при и первенство континента. Также Загитова была чемпионкой мира среди юниоров и победительницей юниорского финала Гран-при, чемпионкой России среди взрослых и юниоров.

Около спорта,Алина Загитова,Олег Саитов,
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