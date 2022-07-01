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1 час назад

Футболист Алдонин подал в суд на московских судебных приставов

Елена Прошина

Экс-футболист сборной России Евгений Алдонин подал в суд на московских судебных приставов. Как сообщает Telegram-канал Mash, обладатель кубка УЕФА недоволен тем, что сотрудники ФССП не исполняют свои обязанности по возвращению ущерба от действий мошенников.

Алдонин подал в суд на московских судебных приставов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, в 2014 году несколько футболистов стали жертвами мошенничества со стороны банка «Замосковрецкий». В результате Алдонин потерял 47,3 млн рублей, еще один футболист Дмитрий Сычев лишился 90 млн рублей, а Дмитрий Хохлов — 28,7 млн рублей. В том же году у банка отозвали лицензию — после того, как мошенники вывели с его счетов 2,5 млрд рублей.

Через суды Алдонину удалось выиграть дом стоимостью 6 млн рублей и половину квартиры стоимостью в 7 млн рублей у одного из фигурантов уголовного дела. Несмотря на это, с 2017 года приставы так и не могут выставить ее на торги — недавно они якобы снова потеряли документы на недвижимость. Футболист решил больше не ждать и обратился в суд.

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