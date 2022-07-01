Президент «Самбо-70» грубо обозвал президента МОК Томаса Баха

– Я допускаю, что мог быть необдуманный прием. Когда я был спортсменом, боролся в весовой категории 68 кг. Как-то раз мне надо было согнать вес, я глотнул фуросемид – слетело 2 кг. Теперь это запрещенное вещество, а раньше мы об этом и знать не знали.

Психика молодого спортсмена устроена так, что все нацелено на победу. Плевать, что с тобой случится сегодня. Им кажется, что жизнь бесконечна, а первое место – оно одно. Почему вот с 18 лет берут в армию? Потому что ты просто берешь автомат и идешь, не понимая толком, что тебя ждет. Ты жизни не познал, не видел, что такое смерть.

Поэтому все, конечно, возможно. Но, мне кажется, что если что-то и было у Камилы, то точно случайно или необдуманно, – сказал Лайшев.