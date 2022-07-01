В Санкт-Петербурге задержали хоккеиста Ивана Федотова

С утра группы оперативников Уголовного розыска заняли выжидательные позиции в местах появления 25-летнего хоккеиста.
Как пишет «Фонтанка», задержание Ивана Федотова инициировала военная прокуратура, у которой «есть основания считать его уклонистом от армии».
Ранее Иван Федотов заявил тренерскому составу и руководству клуба, что не готов играть за ЦСКА и собирается покинуть Россию.
По данным СМИ, вратарь «Автомобилиста» Никита Циркуль, близкий друг Федотова, также уклоняется от службы в рядах ВС. Он объявлен в розыск.