В Санкт-Петербурге задержали хоккеиста Ивана Федотова

С утра группы оперативников Уголовного розыска заняли выжидательные позиции в местах появления 25-летнего хоккеиста.

Фото: ТК RT на русском ТК RT на русском

Как пишет «Фонтанка», задержание Ивана Федотова инициировала военная прокуратура, у которой «есть основания считать его уклонистом от армии».

Ранее Иван Федотов заявил тренерскому составу и руководству клуба, что не готов играть за ЦСКА и собирается покинуть Россию.