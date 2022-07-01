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2 часа назад

Голкипер сборной РФ Федотов задержан сотрудниками военкомата в Санкт-Петербурге

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С утра группы оперативников Уголовного розыска заняли выжидательные позиции в местах появления 25-летнего хоккеиста.

В Санкт-Петербурге задержали хоккеиста Ивана Федотова
Фото: ТК RT на русскомТК RT на русском

Как пишет «Фонтанка», задержание Ивана Федотова инициировала военная прокуратура, у которой «есть основания считать его уклонистом от армии».

Ранее Иван Федотов заявил тренерскому составу и руководству клуба, что не готов играть за ЦСКА и собирается покинуть Россию.

По данным СМИ, вратарь «Автомобилиста» Никита Циркуль, близкий друг Федотова, также уклоняется от службы в рядах ВС. Он объявлен в розыск.

Около спорта,Иван Федотов,Никита Циркуль,
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