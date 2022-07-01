«Есть основания»: в Петербурге задержан голкипер «Филадельфии» Федотов

Голкипер Иван Федотов защищал ворота сборной России на Олимпийских играх в Пекине, где национальная команда завоевала серебро, а в мае подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». Однако сейчас карьера вратаря в США может оказаться под угрозой – ряд СМИ сообщил, что голкипер задержан в Петербурге из-за уклонения от службы в армии.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Лучший вратарь Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2021/22 Иван Федотов, ранее выступавший за московский ЦСКА, был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата. По информации издания «Фонтанка», группы оперативников уголовного розыска вместе с сотрудниками СОБР ждали его в нескольких местах.

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«Так, например, полицейские на всякий случай ждут звезду возле спортивного комплекса «Арена-Купчино» на улице Димитрова (несмотря на 45-дневный отпуск, есть мнение, что он будет тренироваться индивидуально) и около пары частных петербургских квартир. Кстати, его трудно не заметить — он, как известно, двухметрового роста.

По данным нашего издания, просьба в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пришла из военной прокуратуры, где, как нам подсказали, «есть достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии». То есть у него в перспективе статья 328 УК «Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы» (до двух лет)», — сообщается в статье «Фонтанки».

Журналист Андрей Шевченко в своем Telegram-канале подтвердил, что Федотов был задержан. А в Telegram-канале «АренаБреда» появилась информация, что в розыск также был объявлен бывший вратарь системы «Автомобилиста» Никита Циркуль – близкий друг Федотова, который также якобы уклоняется от службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации.

Корреспонденты «Матч ТВ» дозвонились до Федотова, однако комментировать информацию о своем задержании он отказался.

По сообщению источника, пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не располагает сведениями о задержании вратаря. В московском ЦСКА, который Федотов представлял до мая и покинул в связи с истечением срока контракта, заявили, что о задержании голкипера узнали из средств массовой информации.

«Мы узнали эту информацию из издания «Фонтанка.ру». Уверены, что компетентные органы разберутся в этой ситуации», — заявили в клубе.

7 мая Федотов подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфией Флайерз». Соглашение рассчитано на один год. Голкипер был задрафтован «Филадельфией» в 2015 году в седьмом раунде под общим 188-м номером.

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги, олимпийский чемпион Валерий Каменский отметил, что в этой ситуации должны скоро разобраться, и выразил мнение, что могло произойти недоразумение.

«Я не знаю подробностей дела, не владею информацией, армию давно закончил. В Советском Союзе игроки ЦСКА считались военнослужащими, сейчас вряд ли хоккеистов причисляют к вооруженным силам. Гадать о том, что случилось, я не могу — лучше узнать в армейском клубе, уточнить у руководства клуба. Все мужчины призывного возраста встают на учет в военкомат, это нормально. Может быть, он в институте учится, может быть, недоразумение какое-то произошло. Я думаю, что в этой ситуации разберутся», — заявил Каменский в комментарии «Газете.Ru».

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров связал задержание Федотова с его контрактом и заявил, что подобное – «это происки ЦСКА», с которым голкипер не подписал новое соглашение.

«Федотова разыскивают правоохранительные органы за уклонение от военной службы? Он же уехал в НХЛ. Остался еще в России?



Я думаю, что это происки ЦСКА. Ваня не захотел оставаться в клубе, он призывного возраста, а давайте призовем его в армию.



Другого варианта быть не может», — приводит слова Майорова «Чемпионат.com».