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1 час назад

Свыше 30 стран потребовали исключить РФ и Белоруссию из всех спортивных федераций

Елена Прошина

Министры спорта 33 стран подписали совместное заявление с требованиями приостановить членство России и Белоруссии во всех федерациях и запретить трансляции международных соревнований в этих странах. Об этом сообщил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук, передает ТАСС.

33 страны потребовали исключить РФ и Белоруссию из всех спортивных федераций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, заявление подписали Великобритания, США, Новая Зеландия, Австралия, Южная Корея, Япония, Норвегия, Канада и 25 стран ЕС, за исключением Болгарии и Венгрии.

Бортничук отметил, что заявление коснулось «ограничений, которыми должны быть объяты спортсмены из России и Белоруссии» в связи с событиями на Украине. По его словам, декларацию приняли «в связи с тем, что некоторые дисциплины, например бобслей и скелетон, могут открыть двери для федераций и спортсменов этих стран в мировой спорт».

Данное заявление стало уже вторым. Ранее, 8 марта, иностранные министры спорта уже подписывали похожую совместную декларацию. Тогда они рекомендовали всем международным федерациям исключить российских и белорусских спортсменов и команды из соревнований, а также лишить РФ и Белоруссию права на проведение их.

Около спорта,ЕС,
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