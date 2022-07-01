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1 час назад

Вратаря сборной России по хоккею увезли на скорой из военкомата

Илья Родин

Врачи забрали вратаря сборной РФ Ивана Федотова прямо из военкомата. Спортсмен плохо почувствовал себя и его увезли на машине «Скорой помощи». Об этом пишет Telegram-канал газеты «Известия».

Вратаря сборной России по хоккею увезли на скорой из военкомата
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сотрудники военкомата задержали его ранее в Санкт-Петербурге. За ним приехали сразу четыре машины, уточняет издание «Спорт-экспресс».

Военная прокуратура разыскивала его по обвинению в уклонении от службы в армии или прохождения альтернативной гражданской службы, дополняет «Чемпионат».

Стали известны подробности задержания вратаря сборной России по хоккею

Журналисты напомнили, что в минувшем сезоне Иван Федотов был признан лучшим голкипером Континентальной хоккейной лиги. Он сыграл 26 матчей в регулярном чемпионате. Кроме того, хоккеист участвовал в 22 матчах в плей-офф.

Около спорта,Иван Федотов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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