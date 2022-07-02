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57 минут назад

Губерниев призвал российских спортсменов готовиться к «тяжелейшим временам»

Майк Габриелян

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что российский спорт ждут тяжелейшие времена.Так он прокомментировал высказывания польского министра Бортничука, сообщает «Спорт-Экспресс».

Губерниев призвал российских спортсменов готовиться к «тяжелейшим временам»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Губерниев считает, что с каждым днем ситуация ухудшается, а просвета он не видит.

«Будет только хуже. Российский спорт ждут тяжелейшие времена», - сказал комментатор.

По его словам, те, кто рассказывает, что все будет хорошо, «не осознают всей тяжести ситуации». Поэтому сейчас президенты федераций должны понять, что нужно поддержать российских спортсменов.

Ранее министр спорта Польши Камиль Бортничук рассказал, что руководители спортивных ведомств 33 стран подписали заявление, потребовав приостановить членство России и Белоруссии в спортивных организациях и запретить показ международных спортивных мероприятий в этих странах.

«Эта польская гнида не знает, как нас остановить», - заявила в адрес Бортничука заслуженный тренер Татьяна Тарасова.

Около спорта,Дмитрий Губерниев,Татьяна Тарасова,
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