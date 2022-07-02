Губерниев призвал российских спортсменов готовиться к «тяжелейшим временам»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что российский спорт ждут тяжелейшие времена.Так он прокомментировал высказывания польского министра Бортничука, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Губерниев считает, что с каждым днем ситуация ухудшается, а просвета он не видит.

«Будет только хуже. Российский спорт ждут тяжелейшие времена», - сказал комментатор.

По его словам, те, кто рассказывает, что все будет хорошо, «не осознают всей тяжести ситуации». Поэтому сейчас президенты федераций должны понять, что нужно поддержать российских спортсменов.

Ранее министр спорта Польши Камиль Бортничук рассказал, что руководители спортивных ведомств 33 стран подписали заявление, потребовав приостановить членство России и Белоруссии в спортивных организациях и запретить показ международных спортивных мероприятий в этих странах.