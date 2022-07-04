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1 час назад

Футболист "Барселоны" Пике и певица Шакира готовятся судиться друг с другом

Газета.Ruиещё 1

Футболист «Барселоны» Жерар Пике и певица Шакира готовы к борьбе друг с другом в суде из-за выбора опекуна их общих детей. Об этом сообщает Marca.

Пике и Шакира готовятся судиться друг с другом
Фото: ReutersReuters

Колумбийская певица после расставания с защитником «Барселоны» намерена увезти двух их общих сыновей в Майами, где проживают ее братья, а футболист намерен помешать этому.

Напомним, что Шакира и защитник «Барселоны» Жерар Пике объявили о своем расставании в прошлом месяце. У супругов двое сыновей – 10-летний Милан и 8-летний Саша.

Футболист и певица встретились, чтобы обсудить опеку над их общими детьми. Пике не согласен с тем, что Шакира планирует увезти детей в Америку. После этого девушка пришла в ярость и пригрозила раскрыть секреты экс-партнера.

«Шакира готова на все. Ей было не привыкать к флирту Пике, но она никогда не думала, что он изменял ей. Ей придется разыграть козырную карту. У нее теперь есть люди, которые ищут информацию и составляют подробный отчет о Пике и его поведении», — сообщает источник.

В минувшем сезоне Пике принял участие в 27 матчах «Барселоны» в Ла Лиге.

Ранее известная модель Сьюзи Кортес рассказала, что защитник «Барселоны» Пике ежедневно писал ей в соцсетях.

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