Пике и Шакира готовятся судиться друг с другом

«Шакира готова на все. Ей было не привыкать к флирту Пике, но она никогда не думала, что он изменял ей. Ей придется разыграть козырную карту. У нее теперь есть люди, которые ищут информацию и составляют подробный отчет о Пике и его поведении», — сообщает источник.