Мамаев задолжал алиментов на 1,2 млн рублей

Бывшая жена российского футболиста Павла Мамаева рассказала подписчикам, что спортсмен не вовремя выплачивает алименты своей дочери. По словам Аланы, за 2021 год накопилось 1,4 млн рублей, из которых 200 000 рублей приставы уже взыскали. Экс-супруга напомнила, что вскоре сумма увеличится, поскольку к ней добавятся долги по алиментам за 2022 год.

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Алана Мамаева рассказала о долгах со стороны бывшего мужа, после того как футболист в своём блоге заявил, что сам выплатил уже 200 000 рублей алиментов.

«Важный факт: он перевёл не добровольно, а только после того, как прижало», — подчеркнула Алана, добавив, что деньги она ещё не получила.

В апреле суд постановил, что спортсмен обязан отдавать восьмилетней дочери третью часть доходов начиная с 5 августа 2021 года и до её совершеннолетия. Девочка сейчас живёт с мамой, а Мамаев завёл новую семью — в июне новая жена и по совместительству бывшая лучшая подруга Аланы родила ему сына.

Бывшая супруга футболиста воспитывает двоих детей — дочь от Мамаева и сына от предыдущих отношений. Во время совместной жизни футболист с теплотой относился к мальчику и даже планировал его усыновить. Когда пара разошлась, Алана хотела получать алименты на обоих детей, но Мамаев отказался выплачивать деньги на мальчика. Выплаты на дочь бывшей супруге пришлось выбивать через суд.