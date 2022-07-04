Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+30° в 
USD 55.09EUR 57.18
Войти в почту
1 час назад

Тренер Татьяна Тарасова дала совет голкиперу Федотову

Илья Родин

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что расстроилась, когда узнала о судьбе вратаря Ивана Федотова. Об этом пишет РИА «Новости».

Тарасова о месте службы Федотова: я была там, это страшно
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в пятницу, 1 июля, хоккеист Иван Федотов был задержан в северной столице. Его отвезли в военкомат, где спортсмену стало плохо. Из учреждения его направили в военный госпиталь, а затем вывезли, по неподтвержденным данным, в Североморск. В понедельник СМИ опубликовали материалы о том, что вратарь якобы находится в городе Северодвинск Архангельской области.

Губерниев о службе Федотова: «Если правда, то мы приехали»

Татьяна Тарасова заявила, что она бывала ранее в городе, в котором оказался Федотов, и у нее остались не очень приятные воспоминания.

«Я была в Северодвинске. Это страшно. Там подводные лодки. [...] Очень тяжело, я расстроилась за парня», - сказала она.

Тренер напомнила, что Федотов намеревался «уехать в НХЛ». По ее мнению, молодому спортсмену не следовало открыто говорить о своих планах. Тем не менее, уверена Тарасова, «за время службы он станет мощнее и здоровее. Не надо только никуда высовываться ему».

Около спорта,Иван Федотов,Татьяна Тарасова,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители