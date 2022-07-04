Тарасова о месте службы Федотова: я была там, это страшно

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что расстроилась, когда узнала о судьбе вратаря Ивана Федотова. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что в пятницу, 1 июля, хоккеист Иван Федотов был задержан в северной столице. Его отвезли в военкомат, где спортсмену стало плохо. Из учреждения его направили в военный госпиталь, а затем вывезли, по неподтвержденным данным, в Североморск. В понедельник СМИ опубликовали материалы о том, что вратарь якобы находится в городе Северодвинск Архангельской области.

Татьяна Тарасова заявила, что она бывала ранее в городе, в котором оказался Федотов, и у нее остались не очень приятные воспоминания.

«Я была в Северодвинске. Это страшно. Там подводные лодки. [...] Очень тяжело, я расстроилась за парня», - сказала она.