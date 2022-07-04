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1 час назад

Губерниев объяснил, почему резко ответил депутату Хамзаеву

Илья Родин

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал изданию «Газета.Ru» о причинах своего резкого высказывания в эфире «Матч ТВ». Он отметил, что позволил себе грубое выражение при депутате Госдумы Султане Хамзаеве потому, что «не любит бескультурных людей».

Губерниев объяснил, почему резко ответил депутату Хамзаеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналисты издания сообщили, что во время прямого эфира, на котором обсуждалась судьба хоккеиста Ивана Федотова, «телеведущий возмутился тем, что парламентарий «бубнил» на его фоне, и, назвав его «придурком», покинул эфир».

В ответ на просьбу прокомментировать свое нелицеприятное высказывание Губерниев заявил, что отрицательно относится к «бескультурным людям». Он отметил, что какого-либо конфликта или ссоры с Хамзаевым у него «нет и быть не может». Кроме того, комментатор подчеркнул, что «в единственном числе [слово «придурки» он] не говорил».

Депутат Хамзаев жестко раскритиковал Губерниева за чрезмерную политизацию вопроса с бывшим вратарем ЦСКА Федотовым. Он поставил ему в вину то, что телеведущий «втягивает [в эту историю знаменитого хоккеиста Александра] Овечкина», пишет News.ru.

«Я с придурками в прямой эфир не выхожу! Всего доброго», - сказал Дмитрий Губерниев, перед тем, как покинуть передачу..

Султан Хамзаев, в свою очередь, сообщил журналистам, что не считает ситуацию в прямом эфире конфликтом с комментатором, но отметил, что реакция Губерниева на нее была «непрофессиональной».

Около спорта,Султан Хамзаев,Иван Федотов,Дмитрий Губерниев,Госдума,
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