Губерниев объяснил, почему резко ответил депутату Хамзаеву

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал изданию «Газета.Ru» о причинах своего резкого высказывания в эфире «Матч ТВ». Он отметил, что позволил себе грубое выражение при депутате Госдумы Султане Хамзаеве потому, что «не любит бескультурных людей».

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Журналисты издания сообщили, что во время прямого эфира, на котором обсуждалась судьба хоккеиста Ивана Федотова, «телеведущий возмутился тем, что парламентарий «бубнил» на его фоне, и, назвав его «придурком», покинул эфир».

В ответ на просьбу прокомментировать свое нелицеприятное высказывание Губерниев заявил, что отрицательно относится к «бескультурным людям». Он отметил, что какого-либо конфликта или ссоры с Хамзаевым у него «нет и быть не может». Кроме того, комментатор подчеркнул, что «в единственном числе [слово «придурки» он] не говорил».

Депутат Хамзаев жестко раскритиковал Губерниева за чрезмерную политизацию вопроса с бывшим вратарем ЦСКА Федотовым. Он поставил ему в вину то, что телеведущий «втягивает [в эту историю знаменитого хоккеиста Александра] Овечкина», пишет News.ru.

«Я с придурками в прямой эфир не выхожу! Всего доброго», - сказал Дмитрий Губерниев, перед тем, как покинуть передачу..