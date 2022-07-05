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1 час назад

В США призвали исключить российские спортивные федерации из международных организаций

ТАССиещё 4

США и их партнеры призвали приостановить членство национальных органов управления спортом России и Белоруссии в международных спортивных федерациях из-за специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте Госдепартамента США.

Госдеп призвал исключить спортивные федерации РФ из международных организаций
Фото: официальный сайт МОКофициальный сайт МОК

"Национальные ведомства по управлению спортом России и Белоруссии должны быть отстранены от международных спортивных федераций", - говорится в сообщении Госдепартамента США.

Также в заявлении утверждается, что лица, тесно связанные с Россией и Белоруссией, включая государственных служащих, "должны быть отстранены от влиятельных должностей в международных спортивных федерациях".

"Национальным и международным спортивным организациям следует рассмотреть возможность приостановки трансляции спортивных соревнований в России и Белоруссии", - сказано в сообщении.

Также в заявлении отмечается, что в случае допуска к международным соревнованиям российские и белорусские спортсмены, а также официальные лица и административный персонал из этих стран должны выступать в нейтральном статусе. Должно быть запрещено использование официальных государственных флагов, гербов и гимнов России и Белоруссии.

1 июля министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук сообщил, что отвечающие за спорт министры 33 стран подписали совместное заявление с требованиями приостановить членство России и Белоруссии в спортивных организациях и запретить трансляции международных спортивных мероприятий в этих странах.

Около спорта,Госдеп США,
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