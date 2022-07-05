Госдеп призвал исключить спортивные федерации РФ из международных организаций

США и их партнеры призвали приостановить членство национальных органов управления спортом России и Белоруссии в международных спортивных федерациях из-за специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте Госдепартамента США.

Фото: официальный сайт МОК официальный сайт МОК

"Национальные ведомства по управлению спортом России и Белоруссии должны быть отстранены от международных спортивных федераций", - говорится в сообщении Госдепартамента США.

Также в заявлении утверждается, что лица, тесно связанные с Россией и Белоруссией, включая государственных служащих, "должны быть отстранены от влиятельных должностей в международных спортивных федерациях".

"Национальным и международным спортивным организациям следует рассмотреть возможность приостановки трансляции спортивных соревнований в России и Белоруссии", - сказано в сообщении.

Также в заявлении отмечается, что в случае допуска к международным соревнованиям российские и белорусские спортсмены, а также официальные лица и административный персонал из этих стран должны выступать в нейтральном статусе. Должно быть запрещено использование официальных государственных флагов, гербов и гимнов России и Белоруссии.