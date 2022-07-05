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1 час назад

Дмитрий Носов: «Если наши олигархи вместо покупки яхт сделают турниры с призами по 5 млн долларов, к нам очередь будет стоять, иностранцам будет плевать на санкции»

Sports.ru

Бронзовый призер Афин-2004 по дзюдо Дмитрий Носов заявил, что иностранные спортсмены приехали бы на турниры в Россию ради крупных призовых.

Бронзовый призер Олимпиады призвал олигархов поменять яхты на спорт
Фото: Sports.ruSports.ru

«В свое время я делал турнир по дзюдо с самым крупным призовым фондом. Турнир проходил в городе Мегион и за первое место был приз в размере 80 тысяч долларов. Приехали все, кого позвали. По тем временам это были астрономические деньги для дзюдо.

Если наши олигархи вместо покупки яхт будут делать турниры с призами по миллиону, по пять миллионов долларов за первое место, к нам очередь будет стоять, спортсменам будет плевать на эти санкции», – сказал Носов.

Около спорта,Дмитрий Носов,
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