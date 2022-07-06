«Ему регулярно приходили повестки в армию, но он получал отсрочку — не как игрок клуба, а как игрок сборной...Потому что понятно, что, уехав в Филадельфию, никаким игроком сборной он являться больше не будет. Соответственно, действие отсрочки прекратилось. Но если ты, извините, кидаешь страну, какие дальше отсрочки могут быть? Иди служи. Если бы он уехал, мы бы получили очередную Чулпан Хаматову, только в штанах», — цитирует Лекуха «Радио Sputnik».