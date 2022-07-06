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1 час назад

Писатель Лекух о Федотове: если ты кидаешь страну, какие дальше отсрочки могут быть

Газета.Ru

Писатель Дмитрий Лекух высказался об отправке Ивана Федотова на военную службу, заявив, что с отъездом из России у игрока приостановилось действие отсрочки от армии.

«Ему регулярно приходили повестки в армию, но он получал отсрочку — не как игрок клуба, а как игрок сборной...Потому что понятно, что, уехав в Филадельфию, никаким игроком сборной он являться больше не будет. Соответственно, действие отсрочки прекратилось. Но если ты, извините, кидаешь страну, какие дальше отсрочки могут быть? Иди служи. Если бы он уехал, мы бы получили очередную Чулпан Хаматову, только в штанах», — цитирует Лекуха «Радио Sputnik».

В понедельник, 4 июля, представитель Северного флота сообщил, что Федотов находится в учебной части Военно-морского флота России.

Задержанного вратаря Федотова ночью вывезли в Североморск

Вратарь в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) минувшего сезона провел 48 матчей за столичный ЦСКА, в которых одержал 30 побед. Вместе с армейцами россиянин стал обладателем Кубка Гагарина и лучшим вратарем плей-офф КХЛ по проценту отраженных бросков (93,7%).

В мае Федотов подписал контракт с «Филадельфией Флайерз».

Ранее сообщалось, что Иван Федотов определен в спортивную роту Северного флота.

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