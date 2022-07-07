Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+25° в 
USD 62.91EUR 64.33
Войти в почту
1 час назад

Раскрыты условия пребывания Федотова в армии

News.ru

Стали известны условия пребывания Ивана Федотова в учебной части Северодвинска. Вратарь сборной России живет в отдельной комнате, а не в общей казарме. В его комнате есть телефон, сообщает «Матч ТВ».

Раскрыты условия пребывания вратаря Федотова в армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это как пионерский лагерь, никакой дедовщины нет. А к Федотову там очень хорошее отношение. На него там смотрят как на звезду. А сам он ведет себя спокойно как удав, — сказал источник «Матч ТВ».

Федотов попал в учебную часть ВМФ и находится в распоряжении главнокомандующего морским флотом. Его задержали 1 июля в Санкт-Петербурге по инициативе военной прокуратуры. В ведомстве считают спортсмена уклонистом от армии.

6 июля сообщалось, что российского нападающего «Минессоты Уайлд» Кирилла Капризова заподозрили в покупке военного билета.

Около спорта,Иван Федотов,Кирилл Капризов,СБОРНАЯ РОССИИ,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители