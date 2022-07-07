Как спортсмены избегают службы в армии

Вратарь российской сборной по хоккею Иван Федотов начал службу в армии. Из госпиталя в Северодвинске, где спортсмен проходил лечение в связи с обострением гастрита, его перевели в учебную часть этого же города. Федотов будет служить не в спортивной, а в обычной роте. Ранее в июле хоккеист был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от призыва.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Случай с Федотовым — довольно редкий. Лучшие российские спортсмены, как правило, не попадают в армию. Издание "Чемпионат" ранее сообщало, какими способами этого избегают российские футболисты. В целом, методы у спортсменов такие же, как у обычных российских мужчин призывного возраста.

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Учеба в вузе

Чтобы не попасть под призыв, можно поступить в университет. С этим вопросом может помочь клуб. Бывает, что у команд имеется договоренность с конкретными вузами, чаще физкультурными. На каком-то этапе представители клуба даже пишут письма в учебное заведение, указывая на спортивные успехи своего подопечного, чтобы ему было проще сдавать экзамены, сообщает издание со ссылкой на свои источники

Негодность по медицинским показаниям

Еще один способ — избежать службы в связи с диагностированным плоскостопием или нарушением зрения. Издание отмечает, что в клубах уровня ПФЛ эти вопросы решаются так же, как у обычных граждан. В некоторых клубах данными проблемами занимается начальник команды.

Как пишет "Чемпионат", клубы не всегда помогают своим игрокам избежать армии. Иногда спортсменам приходится заниматься этим самостоятельно.

Спортивные роты

Если спортсмен все же попадает в ряды Вооруженных сил, его, как правило, отправляют в спортивную роту. Со стандартным прохождением службы это не имеет ничего общего, поясняет Life. По сути новобранцам нужно пройти 40-часовой курс молодого бойца и сдать экзамены и нормативы. После этого они могут возвращаться к привычному образу жизни.

Недавно службу в спортивной роте прошел фигурист Марк Кондратюк — чемпион Олимпиады в Пекине в командном зачете. Вместе с ним в роте было еще около 40 профессиональных спортсменов. После сдачи нормативов Кондратюк вернулся к тренировкам на льду. Футболисты братья Березуцкие тоже служили в спортивной роте.

Кто отслужил на общих основаниях

Однако из любого правила есть исключения. Футбольный тренер Андрей Тихонов в свое время провел в армии два года. Как пишет "АиФ", Тихонов служил в сибирском поселке, где он охранял заключенных. В беседе с "Чемпионатом" в 2021 году тренер сказал, что армия должна быть профессиональной.

Еще один пример — футболист Роман Широков. В 2001 году ЦСКА отдал его в аренду "Торпедо-ЗИЛ", но игрок сбежал оттуда. После этого Широкова призвали. В составе Вооруженных сил он красил тренировочную базу ЦСКА в Ватутинках.

Когда-то в казармах оказались баскетболисты Андрей Воронцевич и Алексей Швед. Однако спустя пару дней после шумихи в СМИ для них "все вернулось на круги своя", напоминает "АиФ".