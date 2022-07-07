Как спортсмены избегают службы в армии

Вратарь российской сборной по хоккею Иван Федотов начал службу в армии. Из госпиталя в Северодвинске, где спортсмен проходил лечение в связи с обострением гастрита, его перевели в учебную часть этого же города. Федотов будет служить не в спортивной, а в обычной роте. Ранее в июле хоккеист был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от призыва.
Случай с Федотовым — довольно редкий. Лучшие российские спортсмены, как правило, не попадают в армию. Издание "Чемпионат" ранее сообщало, какими способами этого избегают российские футболисты. В целом, методы у спортсменов такие же, как у обычных российских мужчин призывного возраста.
Чтобы не попасть под призыв, можно поступить в университет. С этим вопросом может помочь клуб. Бывает, что у команд имеется договоренность с конкретными вузами, чаще физкультурными. На каком-то этапе представители клуба даже пишут письма в учебное заведение, указывая на спортивные успехи своего подопечного, чтобы ему было проще сдавать экзамены, сообщает издание со ссылкой на свои источники
Еще один способ — избежать службы в связи с диагностированным плоскостопием или нарушением зрения. Издание отмечает, что в клубах уровня ПФЛ эти вопросы решаются так же, как у обычных граждан. В некоторых клубах данными проблемами занимается начальник команды.
Как пишет "Чемпионат", клубы не всегда помогают своим игрокам избежать армии. Иногда спортсменам приходится заниматься этим самостоятельно.
Если спортсмен все же попадает в ряды Вооруженных сил, его, как правило, отправляют в спортивную роту. Со стандартным прохождением службы это не имеет ничего общего, поясняет Life. По сути новобранцам нужно пройти 40-часовой курс молодого бойца и сдать экзамены и нормативы. После этого они могут возвращаться к привычному образу жизни.
Недавно службу в спортивной роте прошел фигурист Марк Кондратюк — чемпион Олимпиады в Пекине в командном зачете. Вместе с ним в роте было еще около 40 профессиональных спортсменов. После сдачи нормативов Кондратюк вернулся к тренировкам на льду. Футболисты братья Березуцкие тоже служили в спортивной роте.
Однако из любого правила есть исключения. Футбольный тренер Андрей Тихонов в свое время провел в армии два года. Как пишет "АиФ", Тихонов служил в сибирском поселке, где он охранял заключенных. В беседе с "Чемпионатом" в 2021 году тренер сказал, что армия должна быть профессиональной.
Еще один пример — футболист Роман Широков. В 2001 году ЦСКА отдал его в аренду "Торпедо-ЗИЛ", но игрок сбежал оттуда. После этого Широкова призвали. В составе Вооруженных сил он красил тренировочную базу ЦСКА в Ватутинках.
Когда-то в казармах оказались баскетболисты Андрей Воронцевич и Алексей Швед. Однако спустя пару дней после шумихи в СМИ для них "все вернулось на круги своя", напоминает "АиФ".
"Моя служба получилась очень короткой. Конечно, поначалу был небольшой шок, но потом привык", — цитировала Воронцевича "Свободная пресса".