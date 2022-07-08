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56 минут назад

Загитова на японском выразила соболезнования в связи с гибелью Синдзо Абэ

Спорт день за днемиещё 2

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова выразила соболезнования в связи с гибелью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Алина Загитова отреагировала на трагедию в Японии
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

8 июля на политика было совершено покушение, в результате которого он погиб. В Абэ выстрелил местный житель из дробовика. Чиновника попытались спасти в больнице, но его сердце не выдержало.

Спорт день за днем

«Я хотела бы выразить свои глубочайшие соболезнования», – написала Загитова на японском языке в своем Telegram-канале.

Девушка подкрепила сообщение фотографиями с Синдзо Абэ. В 2018 году власти Японии подарили ей щенка породы акита-ину по кличке Масару. В 2019-м – сама Загитова вручили Абэ плюшевую собаку.

Синдзо Абэ было 67 лет. Должность премьер-министра Японии он занимал с 2006 по 2007 годы. В 2012 году вновь занял этот пост и прослужил на нем до 2020. В этом же году Абэ принял решение самостоятельно уйти в отставку из-за проблем со здоровьем.

Около спорта,Алина Загитова,Синдзо Абэ,
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