Алина Загитова отреагировала на трагедию в Японии

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова выразила соболезнования в связи с гибелью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

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8 июля на политика было совершено покушение, в результате которого он погиб. В Абэ выстрелил местный житель из дробовика. Чиновника попытались спасти в больнице, но его сердце не выдержало.

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«Я хотела бы выразить свои глубочайшие соболезнования», – написала Загитова на японском языке в своем Telegram-канале.

Девушка подкрепила сообщение фотографиями с Синдзо Абэ. В 2018 году власти Японии подарили ей щенка породы акита-ину по кличке Масару. В 2019-м – сама Загитова вручили Абэ плюшевую собаку.