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1 час назад

Загитова выразила соболезнования в связи с гибелью Абэ

Алиса Селезнёва

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выразила соболезнования в связи с гибелью экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Загитова выразила соболезнования в связи с гибелью Абэ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я хотела бы выразить свои глубочайшие соболезнования», - отмечается в сообщении (оригинал - на японском языке).

Свой пост Загитова сопроводила фотографиями с Абэ и собакой породы акита-ину. В 2018 году после победы Загитовой на Олимпиаде политик подарил ей щенка.

t.me/azagitova_official/427

8 июля на 67-летнего Синдзо Абэ было совершено покушение. В него стреляли во время его выступления на митинге в городе Нара.

Политика доставили в больницу «без признаков жизни», через несколько часов он скончался.

41-летний Тэцуя Ямагами, стрелявший в Абэ, задержан. СМИ называют его бывшим военным. Во время допроса Ямагами заявил, что был недоволен политикой бывшего премьера.

Около спорта,Алина Загитова,Синдзо Абэ,
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