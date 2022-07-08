Загитова выразила соболезнования в связи с гибелью Абэ

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выразила соболезнования в связи с гибелью экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Я хотела бы выразить свои глубочайшие соболезнования», - отмечается в сообщении (оригинал - на японском языке).

Свой пост Загитова сопроводила фотографиями с Абэ и собакой породы акита-ину. В 2018 году после победы Загитовой на Олимпиаде политик подарил ей щенка.

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8 июля на 67-летнего Синдзо Абэ было совершено покушение. В него стреляли во время его выступления на митинге в городе Нара.

Политика доставили в больницу «без признаков жизни», через несколько часов он скончался.