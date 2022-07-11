Пике расстался с любовницей и хочет помириться с Шакирой

Жерар Пике расстался с бывшей официанткой, на измене с которой его поймала Шакира. Теперь футболист «Барселоны» пытается наладить отношения с певицей, чтобы найти компромисс по вопросу проживания детей. Шакира все еще желает увезти сыновей из Барселоны в Майами, но теперь готова предоставить Пике право часто видеться с ними.

Испанский папарацци Жорди Мартин в эфире канала Telecinco сообщил сенсационную новость: Жерар Пике порвал отношения с молодой любовницей, которую загадочно называют в местных СМИ «С.С», не раскрывая ее имени.

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Журналисты разузнали, что 20-летняя блондинка работала официанткой в одном из баров Барселоны и приходится близкой подругой девушке другого футболиста «Барселоны» — Рики Пуча, с которым Пике любит проводить время в ночных клубах. Очевидно, благодаря этому обстоятельству они и познакомились.

Теперь же блондинка стала сотрудницей компании Kosmos, которая принадлежит Пике и занимается организацией футбольных и теннисных соревнований.

Именно отношения с этой девушкой стали последней каплей, которая переполнила чашу терпения Шакиры, после чего она решила расстаться с футболистом, который в 35 лет продолжал посещать вечеринки в ночных клубах и знакомиться с девушками.

Казалось, что у Пике и «С.С.» — серьезные отношения. Их видели вместе в прибрежных городах Каталонии, в Барселоне, Стокгольме и Дубае. Также блондинка сопровождала футболиста на чемпионате мира по игре с воздушным шариком, который он организовал в Испании. Там она довольно мило общалась с сыновьями Пике — девятилетним Миланом и шестилетним Сашей.

Папарацци утверждают, что 20-летняя красотка даже познакомилась с самой Шакирой.

Однако теперь этому роману пришел конец. Как утверждает Жорди Мартин, защитник «Барселоны» в данный момент свободен и «общается со многими девушками». Об этом ему якобы рассказал сам Пике.

Футболист пошел на такой шаг во многом ради примирения с Шакирой. Особенно его беспокоит будущее место проживания их сыновей.

Спортсмен привык, что мальчики живут с ним в Барселоне, пока Шакира ездит по гастролям, и воспринял в штыки желание певицы увезти детей в Майами, где у нее имеется огромный особняк и где проживают ее родственники.

Стороны уже наняли адвокатов и начали готовиться к суду за право опеки над сыновьями, однако теперь Пике пытается решить этот вопрос мирным путем.

По информации Мартина, футболист передал через своих адвокатов послание Шакире, чтобы попытаться найти общий язык и договориться о проживании детей. В ближайшие дни бывшие возлюбленные проведут решающую встречу, на которой они должны окончательно определиться с будущим своих сыновей.

Колумбийская звезда по-прежнему намерена увезти мальчиков в Майами, однако теперь готова позволить Пике очень гибкий график встреч. По сути, он сможет видеться с детьми, когда пожелает.

Издание Marca сообщает, что расставание мировых звезд постепенно перетекло в цивилизованное русло и теперь они поддерживают, по крайней мере, видимость уважения друг к другу.