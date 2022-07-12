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1 час назад

Биатлонисты Валерия Васнецова и Рустам Каюмов поженились. Фото

Чемпионат.com

Российская биатлонистка Валерия Васнецова вышла замуж за соотечественника биатлониста Рустама Каюмова. Соответствующая фотография появилась в официальном телеграм-канале Союза биатлонистов России (СБР).

Биатлонисты Валерия Васнецова и Рустам Каюмов выложили фото со свадьбы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Валерия Васнецова и Рустам Каюмов поженились. Поздравляем прекрасную биатлонную семью! Любви, счастья и, конечно, спортивных успехов», — отмечается в подписи к снимку.

Соцсети

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону 25-летняя Валерия Васнецова заработала 153 очка и заняла 38-е место в общем зачёте. Лучшей представительницей России стала Кристина Резцова. У неё 366 очков и 20-е место по итогам сезона. Победу одержала норвежка Марте Рёйселанд (957 очков). Что касается 28-летнего Рустама Каюмова, то он не вызывался в первую сборную в минувшем сезоне.

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