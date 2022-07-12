Фигуристка Нугуманова сильно разочаровалась в IKEA

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова пожаловалась на то, что не может принять участие в распродаже IKEA. В своем Telegram-канале она рассказала, что хотела зайти на сайт сети, однако столкнулась с приостановкой продаж из-за сбоев.

Фото: t.me/lizanugumanova t.me/lizanugumanova

«Я расстроена», — написала спортсменка, дополнив краткое сообщение грустным эмодзи.

Напомним, что 5 июля IKEA собиралась устроить финальную распродажу в России. Однако еще с ночи покупатели столкнулись с массовыми сбоями — сайт периодически оказывался недоступен, а корзина для заказов почти сразу перестала работать. Пользователям предложили оформлять покупки через заявки, но и эта форма вскоре стала недоступна.

7 июля стало известно о новом сбое — сайт перестал работать из-за большой нагрузки. Через некоторое время работоспособность удалось, однако 8 июля пользователи вновь столкнулись с проблемами.