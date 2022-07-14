Тутберидзе назвала американского журналиста "полным дерьмом"

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе позволила себе резкое высказывание в адрес американского журналиста, автора блога The Skating Lesson Дейва Лиза. Об этом пишет издание Sports.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что Этери Тутберидзе оставила комментарий под материалом блогера через две недели после выхода публикации в социальных сетях.

Тренер подчеркнула, что «слова [Дейва] ничего не стоят». По ее мнению, у журналиста «нет ни совести, ни чести», он с пренебрежением относится к другим людям якобы исключительно потому, что «сам ничего не добился».

Редакция уточнила, что употребленное Тутберидзе выражение «you so full of shit» переводится по-разному. В зависимости от контекста оно может быть как оскорблением ( «полное дерьмо») так и сомнением в ценности высказывания оппонента.