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1 час назад

Тутберидзе назвала американского журналиста "полным дерьмом"

Илья Родин

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе позволила себе резкое высказывание в адрес американского журналиста, автора блога The Skating Lesson Дейва Лиза. Об этом пишет издание Sports.ru.

Тутберидзе назвала американского журналиста "полным дерьмом"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Этери Тутберидзе оставила комментарий под материалом блогера через две недели после выхода публикации в социальных сетях.

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Тренер подчеркнула, что «слова [Дейва] ничего не стоят». По ее мнению, у журналиста «нет ни совести, ни чести», он с пренебрежением относится к другим людям якобы исключительно потому, что «сам ничего не добился».

Редакция уточнила, что употребленное Тутберидзе выражение «you so full of shit» переводится по-разному. В зависимости от контекста оно может быть как оскорблением ( «полное дерьмо») так и сомнением в ценности высказывания оппонента.

Кроме того, тренер пристыдила блогера. Она попыталась донести до него, что его публикации унижают окружающих.

Около спорта,Этери Тутберидзе,
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