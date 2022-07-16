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24 минуты назад

Украинский футболист-чемпион выступил в защиту российских спортсменов

Lenta.ruиещё 1

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко в интервью YouTube-каналу SportArena выступил в защиту российских спортсменов.

Украинский футболист вступился за российских спортсменов
Фото: ТАССТАСС

«Российские спортсмены не то что не виноваты, они ничего не могут сделать. Что на них кричать? Не говорят и не говорят. Спортсмены ничего не решают, толку их судить», — заявил экс-футболист.

Он подчеркнул, что российские спортсмены и так пострадали, так как не могут выступать на международной арене.

Леоненко является четырехкратным чемпионом Украины в составе «Динамо». Также вместе с командой он дважды выигрывал Кубок страны.

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Российские футбольные сборные и клубы отстранили от международных турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций. Национальная команда не смогла сыграть в квалификации чемпионата мира-2022 в Катаре и в Лиге наций, а российские клубы не будут представлены в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Около спорта,Виктор Леоненко,УЕФА,
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