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1 час назад

Шипулин: мы должны были лететь тем же маршрутом, что и Малиновский

Илья Родин

Экс-биатлонист, депутат Госдумы Антон Шипулин рассказал на своей странице во «Вконтакте», что вместе с сотрудниками своего фонда должен был лететь тем же маршрутом, что и Игорь Малиновский. Он пояснил, что полет не состоялся из-за тумана.

Шипулин: мы должны были лететь тем же маршрутом, что и Малиновский
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что 16 июля на Камчатке потерпел крушение частный вертолет. Пилотом воздушного судна был пятикратный чемпион мира по биатлону среди юниоров Игорь Малиновский.

Антон Шипулин подчеркнул, что был хорошо знаком с молодым спортсменом и очень сожалеет о его гибели.

«Мы были знакомы с Игорем. Хороший, добрый, скромный парень, яркий и талантливый спортсмен. Он обожал биатлон, но еще большей его страстью были вертолеты», - отметил политик.

По словам Шипулина, его команда планировала лететь тем же маршрутом, что и Малиновский, но полет был отменен из-за ухудшения погодных условий. Он добавил при этом, что «сегодня видел место крушения — все в обломках».

Около спорта,Игорь Малиновский,Антон Шипулин,Госдума,
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