Шипулин: мы должны были лететь тем же маршрутом, что и Малиновский

Экс-биатлонист, депутат Госдумы Антон Шипулин рассказал на своей странице во «Вконтакте», что вместе с сотрудниками своего фонда должен был лететь тем же маршрутом, что и Игорь Малиновский. Он пояснил, что полет не состоялся из-за тумана.
Отмечается, что 16 июля на Камчатке потерпел крушение частный вертолет. Пилотом воздушного судна был пятикратный чемпион мира по биатлону среди юниоров Игорь Малиновский.
Антон Шипулин подчеркнул, что был хорошо знаком с молодым спортсменом и очень сожалеет о его гибели.
«Мы были знакомы с Игорем. Хороший, добрый, скромный парень, яркий и талантливый спортсмен. Он обожал биатлон, но еще большей его страстью были вертолеты», - отметил политик.
По словам Шипулина, его команда планировала лететь тем же маршрутом, что и Малиновский, но полет был отменен из-за ухудшения погодных условий. Он добавил при этом, что «сегодня видел место крушения — все в обломках».