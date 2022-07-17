Шипулин: мы должны были лететь тем же маршрутом, что и Малиновский

Экс-биатлонист, депутат Госдумы Антон Шипулин рассказал на своей странице во «Вконтакте», что вместе с сотрудниками своего фонда должен был лететь тем же маршрутом, что и Игорь Малиновский. Он пояснил, что полет не состоялся из-за тумана.

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Отмечается, что 16 июля на Камчатке потерпел крушение частный вертолет. Пилотом воздушного судна был пятикратный чемпион мира по биатлону среди юниоров Игорь Малиновский.

Антон Шипулин подчеркнул, что был хорошо знаком с молодым спортсменом и очень сожалеет о его гибели.

«Мы были знакомы с Игорем. Хороший, добрый, скромный парень, яркий и талантливый спортсмен. Он обожал биатлон, но еще большей его страстью были вертолеты», - отметил политик.