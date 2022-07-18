Хоккеист Федотов просит суд отменить его призыв в армию

Голкипер после окончания сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где он выступал за московский ЦСКА, подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». 1 июля стало известно о задержании 25-летнего Федотова в Петербурге сотрудниками военкомата. В данный момент спортсмен находится в воинской части в Архангельской области и, как отмечал адвокат Пономарев, «как может поддерживает физическую форму» и надеется «послужить стране в качестве хоккеиста».