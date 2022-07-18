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1 час назад

Хоккеист Федотов просит суд отменить его призыв в армию

BFM.RU

Всеволожский городской суд Ленинградской области зарегистрировал соответствующий иск

Хоккеист Федотов просит суд отменить его призыв в армию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всеволожский городской суд Ленинградской области зарегистрировал иск об отмене решения призывной комиссии Петербурга о призыве в армию хоккеиста сборной России Ивана Федотова, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Пономарев.

Голкипер после окончания сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где он выступал за московский ЦСКА, подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». 1 июля стало известно о задержании 25-летнего Федотова в Петербурге сотрудниками военкомата. В данный момент спортсмен находится в воинской части в Архангельской области и, как отмечал адвокат Пономарев, «как может поддерживает физическую форму» и надеется «послужить стране в качестве хоккеиста».

Около спорта,Иван Федотов,Алексей Пономарев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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