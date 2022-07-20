Хоккеисту Федотову предложили политическое убежище в Финляндии

Голкипера московского ЦСКА Ивана Федотова задержали в Петербурге еще в начале месяца по подозрению в уклонении от службы в рядах Вооруженных Сил России. После разбирательства, спортсмена отправили в Североморск для прохождения срочной военной службы. А сегодня стало известно о том, что бывшему уклонисту предлагают политическое убежище в Финляндии. Об этом рассказала Общественная Служба Новостей.

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Член Государственного совета по спорту в Суоми Тимо Хейнонен сегодня заявил, что российским спортсменам, оказавшимся в подобных ситуациях, Европа или НХЛ смогут помочь именно таким образом. Федотов на это заявление пока не отреагировал. Известно только, что он уже находится в «учебке», куда попал после лечения в военном госпитале— на нервной почве у спортсмена был приступ гастрита. Теперь 25 — летний голкипер готовится к принятию присяги. Что будет с контрактом, уже подписанным им с американским клубом «Филадельфия Флайерз», пока неизвестно.