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1 час назад

Украинский теннисист поддержал Касаткину после каминг-аута

Алиса Селезнёва

Украинский теннисист Сергей Стаховский заявил, что восхищается поступком совершившей каминг-аут Дарьи Касаткиной. Об этом рассказал «Чемпионат» со ссылкой на соцсети спортсмена.

Украинский теннисист поддержал Касаткину после каминг-аута
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Первая ракетка России Дарья Касаткина ранее рассказала, что встречается с девушкой.

«Будет вызывать сочувствие»: что говорят в России о каминг-ауте Касаткиной

Она подчеркнула, что скрывать личную жизнь долгое время - «сложно и не имеет смысла». Касаткина заявила, что самое главное - жить в комфорте с собой.

«На такое требуется мужество. Ничего, кроме восхищения твоей свободой», - так прокомментировал ее признание Стаховский.

Касаткину поддержали многие знаменитости. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что любить можно кого угодно и пожелал спортсменке счастья, а режиссер и актриса Рената Литвинова назвала Касаткину «сильным цельным человеком», который «выбрал осознанную свободу в столь сложное время».

Около спорта,Сергей Стаховский,Дарья Касаткина,Дмитрий Губерниев,Рената Литвинова,
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