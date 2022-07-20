Украинский теннисист поддержал Касаткину после каминг-аута

Украинский теннисист Сергей Стаховский заявил, что восхищается поступком совершившей каминг-аут Дарьи Касаткиной. Об этом рассказал «Чемпионат» со ссылкой на соцсети спортсмена.

Первая ракетка России Дарья Касаткина ранее рассказала, что встречается с девушкой.

Она подчеркнула, что скрывать личную жизнь долгое время - «сложно и не имеет смысла». Касаткина заявила, что самое главное - жить в комфорте с собой.

«На такое требуется мужество. Ничего, кроме восхищения твоей свободой», - так прокомментировал ее признание Стаховский.