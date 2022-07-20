Украинский теннисист поддержал Касаткину после каминг-аута

Украинский теннисист Сергей Стаховский заявил, что восхищается поступком совершившей каминг-аут Дарьи Касаткиной. Об этом рассказал «Чемпионат» со ссылкой на соцсети спортсмена.
Первая ракетка России Дарья Касаткина ранее рассказала, что встречается с девушкой.
Она подчеркнула, что скрывать личную жизнь долгое время - «сложно и не имеет смысла». Касаткина заявила, что самое главное - жить в комфорте с собой.
«На такое требуется мужество. Ничего, кроме восхищения твоей свободой», - так прокомментировал ее признание Стаховский.
Касаткину поддержали многие знаменитости. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что любить можно кого угодно и пожелал спортсменке счастья, а режиссер и актриса Рената Литвинова назвала Касаткину «сильным цельным человеком», который «выбрал осознанную свободу в столь сложное время».