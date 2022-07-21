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1 час назад

Экс-хоккеиста ЦСКА Фефелова обвинили в краже ребенка

Лера Букина

Виктория Берсенева, бывшая супруга экс-нападающего ЦСКА Игоря Фефелова, поделилась со своими подписчиками в соцсетях переживаниями относительно поступка спортсмена. По ее словам, он совершил кражу ребенка, передает «Матч ТВ».

Экс-хоккеиста ЦСКА Фефелова обвинили в краже ребенка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ребенок по решению суда проживает со мной. У нас есть мировое соглашение. Фефелов Игорь Александрович увез сына. Он его украл. Не выходил на связь сутки. Забрал обманным путем», — написала Берсенева.

Напомним, что Фефелов выступал за ЦСКА 4 года - в период с 2010 по 2014 год.

В прошлом сезоне ЦСКА выиграл Кубок Гагарина. Ему удалось обыграть в финальной серии магнитогорский «Металлург» со счетом 4:3.

Ранее продюсер Яна Рудковская прокомментировала развод певицы Шакиры с Жераром Пике, а также ее желание оформить опеку над детьми. Она выразила опасение относительно воспитания им детей. Так, Рудковская задалась вопросом, «с кем будут дети, когда он будет шастать с очередной пассией по барам». Напомним, что Пике хочет, чтобы дети проживали с ним в Каталонии.

Около спорта,Жерар Пике,Шакира,Игорь Фефелов,Яна Рудковская,Металлург,
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