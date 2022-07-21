Экс-хоккеиста ЦСКА Фефелова обвинили в краже ребенка

Виктория Берсенева, бывшая супруга экс-нападающего ЦСКА Игоря Фефелова, поделилась со своими подписчиками в соцсетях переживаниями относительно поступка спортсмена. По ее словам, он совершил кражу ребенка, передает «Матч ТВ».
«Ребенок по решению суда проживает со мной. У нас есть мировое соглашение. Фефелов Игорь Александрович увез сына. Он его украл. Не выходил на связь сутки. Забрал обманным путем», — написала Берсенева.
Напомним, что Фефелов выступал за ЦСКА 4 года - в период с 2010 по 2014 год.
В прошлом сезоне ЦСКА выиграл Кубок Гагарина. Ему удалось обыграть в финальной серии магнитогорский «Металлург» со счетом 4:3.
Ранее продюсер Яна Рудковская прокомментировала развод певицы Шакиры с Жераром Пике, а также ее желание оформить опеку над детьми. Она выразила опасение относительно воспитания им детей. Так, Рудковская задалась вопросом, «с кем будут дети, когда он будет шастать с очередной пассией по барам». Напомним, что Пике хочет, чтобы дети проживали с ним в Каталонии.