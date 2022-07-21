Скандал ТВ: как теннисистка Касаткина всех рассорила

Российские теннисисты, которые на этой неделе являются хедлайнерами в информационном поле, дали прекрасной фактуры для передачи «Есть тема!» на «Матч ТВ». Но мало кто ожидал, какими последствиями обернется очередной выпуск нашумевшего шоу. После выпуска о теннисистах Андрее Рублеве и Дарьи Касаткиной с работы в эфире была отстранена журналистка Софья Тартакова. Причина — публичная критика телеканала. Рассказываем об очередном скандале на «Матч ТВ».

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Maksim Konstantinov/Global Look Press

Итак, давайте восстановим хронологию событий. В начале недели на YouTube-канале Виктора Кравченко вышло большое интервью с теннисистами Дарьей Касаткиной и Андреем Рублевым. Среди прочих тем спортсмены высказались относительно смены гражданства. Например, Касаткина посоветовала юным теннисистам задуматься о переходе под другой флаг. Второй резонансной темой стало признание 12-й ракетки России в нетрадиционной сексуальной ориентации. Собственно, этим двум тематическим блокам был посвящен новый выпуск «Есть темы!».

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В большей степени в студии уделили внимание Дарье Касаткиной. Гостей программы возмутили призывы российской спортсменки к смене гражданства. Они усмотрели в подобном заявлении желание теннисистки угодить Западу, чтобы впоследствии комфортно жить за пределами Родины.

Таким образом они объяснили и каминг-аут теннисистки. Дарья хочет заручиться поддержкой Запада, получить себе спонсоров, поиграв в толерантность, посчитали эксперты «Матч ТВ».

Мимо всех этих громких заявлений не смогла пройти Софья Тартакова, ведущая «Матч ТВ» и по совместительству PR-менеджер Рублева и Касаткиной. Она раскритиковала программу «Есть тема!» и, в частности, ведущего Антона Анисимова. Далее несколько основных цитат из ее выступления:

— Антон Анисимов — плохой ведущий. А «Есть тема» — фрик-шоу для косноязычных депутатов, псевдоэкспертов и людей, которые ищут пятиминутную славу;



— Целый час в эфире канала, на котором я работаю со дня основания, поливали дерьмом моих игроков;



— Я не пришла к вам на передачу, потому что соблюдаю телевизионную гигиену. Брезгую принимать участие в этом балагане;



— Как штатный сотрудник «Матч ТВ» я прошу коллег одуматься и не принимать участие в этом ужасе. Вы так видите свою работу? Так хотите рассказывать о спорте? Оставьте это болото со своими обитателями. Пусть бултыхаются там сами;



— «Есть тема» — это грязное, засохшее пятно, которое рано или поздно само отвалится.

Это не первый случай, когда сотрудники «Матч ТВ» негативно реагируют, на проект собственного телеканала. Евгений Евневич, Евгений Ловчев уходили прямо с эфира программы. А последний прям в эфире оскорблял ведущего. Впрочем, все это в любом случае цветочки в сравнении с критикой Таратаковой.

Фото: vk.com/s.tartakova Софья Тартакова

Реакция канала на жесткий комментарий Софьи последовала незамедлительно. Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин упрекнул журналистку в нарушении корпоративной этики. Он считает, что подобные вопросы должны обсуждаться внутри коллектива, а не выноситься на общее обозрение. Такого же мнения придерживается и бывший генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. Она заявила, что Софья предпочла отказаться от «причастности к большой семье своих товарищей». Как итог, Тартакова была отстранена от эфиров. Пока на неопределенный срок.

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В данной ситуации Софья в первую очередь повела себя как пиарщик, а не журналист канала. Она посчитала необходимым защитить собственных спортсменов Андрея Рублева и Дарья Касаткину, которых на протяжении целого часа большие дяди и тети критиковали (мягко говоря) в прямом эфире. Как к пиарщице (она даже скорее друг для Даши и Андрея) к ней не придерешься. Софья наверняка понимала к каким последствиям может привести ее выступление, однако это ее не остановило. Она поступила очень смело, не побоялась высказать свою позицию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Рублев

Насколько были корректными ее формулировки — вопрос дискуссионный. Отношение к передаче «Есть тема!» не самое позитивное (опять-таки мягко говоря). Убедиться в этом можно зайдя в комментарии под новости с выпусков шоу. Восторженных отзывов вы там не найдете. Даже на «Матч ТВ», как мы отметили выше, довольных немного. Тартакова, Евневич, Ловчев — это только те, кто как-то публично проявил свою позицию. А сколько недовольных, но при этом никак не высказывающихся? Наверняка немало.

Другое дело — корпоративная этика. Это действительно важный момент. Наверное, как сотрудник канала «Матч ТВ», она высказалась жестко. Но это не говорит о том, что журналистка не имела право иметь собственного мнения. Также как и не отменяет того факта, что телеканал мог применить к сотруднице определенные санкции.

Это и произошло. Софью отстранили от эфиров. Правильно ли поступил канал — судить не нам. У них наверняка есть какие-то внутренние правила на подобные случаи.