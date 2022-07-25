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46 минут назад

Игрок клуба НХЛ спас пилота потерпевшего крушение самолета

Lenta.ruиещё 1

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Пол Байрон помог спасти пилота гидросамолета, потерпевшего крушение в Канаде. Об этом игрок сообщил в Twitter.

Игрок клуба НХЛ спас пилота потерпевшего крушение самолета
Фото: ReutersReuters

По информации RDC, Байрон рыбачил на озере с членами семьи и друзьями, когда недалеко от них совершил аварийную посадку гидросамолет. Спортсмен подчеркнул, что первым к месту крушения добрался бывший хоккеист Серж Лабель, который ехал на гидроцикле.

«Мой тесть, зять и друг семьи помогали Сержу в спасении как могли. Серж — герой! Всем спасибо за приятные слова. Желаю пилоту всего наилучшего в выздоровлении», — написал Байрон.

Пилот был доставлен на берег, после чего его госпитализировали. Несмотря на тяжелые травмы, его жизни ничего не угрожает.

33-летний Байрон выступает за «Монреаль» с сезона-2015/2016. Всего за карьеру в НХЛ он провел 521 матч и отметился 98 заброшенными шайбами.

Около спорта,Пол Байрон,
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