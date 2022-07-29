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1 час назад

СМИ: российским спортсменам выдали загрязненные допингом БАДы

Елена Прошина

Спортсмены российских сборных получали БАДы, в которых был запрещенный препарат лигандрол. Всего в сборные было направлено около 4 тыс. банок загрязненного БАДа. Об этом пишет РБК.

Российским сборным выдали загрязненный допингом препарат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Партию загрязненной пищевой добавки спортсменам выдало Федеральное медико-биологическое агентство. Факт загрязнения партии БАД подтвердил комитет РУСАДА.

«Дисциплинарный антидопинговый комитет считает установленным факт загрязнения БАДа ZMA-pro, принимаемого спортсменом, запрещенной субстанцией LGD-4033 (лигандрол), поскольку и в капсулах в банке спортсмена, и в одной из направленных на исследование банок из той же партии была обнаружена данная субстанция (при проведении исследования разными лабораториями», — говорится в решении комитета.

По данным журналиста, старшего советника фирмы «Лисин, Мишин и партнеры» Сергея Лисина, всего агентство закупило и выдавало более 4 тыс. банок данного БАДа спортсменам российских сборных, «и это только в той партии, о которой идет речь». Сколько еще было таких случаев, неизвестно.

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Напомним, в октябре 2020 года конькобежец Михаил Казелин сдал положительную допинг-пробу и получил за это дисквалификацию на четыре года. Однако Дисциплинарный антидопинговый комитет сократил дисквалификацию в связи с незначительной виной спортсмена до 12 месяцев.

Ранее Лисин отмечал, что ФМБА сообщало о необходимости остановить выдачу и применение спортсменами препарата ZMA-pro конкретной серии до особого распоряжения.

Около спорта,Михаил Казелин,Сергей Лисин,ФМБА России,Всемирное антидопинговое агентство,
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