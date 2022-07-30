Игрок "Барселоны" Пике поставил ультиматум Шакире

Футболист каталонской "Барселоны" Жерар Пике согласился, чтобы певица Шакира увезла их общих детей в Майами, но потребовал, чтобы она выполнила несколько условий, передает Marca.
Футболист хочет, чтобы ему оплачивали пять билетов в год на самолёт в первый класс в Майами. Также Шакира должна выплатить долг Пике, который составляет $400 тысяч. Напомним, что Шакира и защитник "Барселоны" Жерар Пике объявили о своем расставании в прошлом месяце. У супругов двое сыновей – 10-летний Милан и 8-летний Саша.
Ранее сообщалось, что защитник футбольного клуба "Барселона" Жерар Пике расстался с официанткой, с которой изменял своей возлюбленной Шакире. По информации источника, футболист хочет возобновить отношения с Шакирой. Пике и певица хотят найти компромисс ради своих детей. Защитник хочет, чтоб Шакира вместе с детьми осталась в Барселоне, а сама певица собирается переехать в США.