Игрок "Барселоны" Пике поставил ультиматум Шакире

Футболист каталонской "Барселоны" Жерар Пике согласился, чтобы певица Шакира увезла их общих детей в Майами, но потребовал, чтобы она выполнила несколько условий, передает Marca.

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Футболист хочет, чтобы ему оплачивали пять билетов в год на самолёт в первый класс в Майами. Также Шакира должна выплатить долг Пике, который составляет $400 тысяч. Напомним, что Шакира и защитник "Барселоны" Жерар Пике объявили о своем расставании в прошлом месяце. У супругов двое сыновей – 10-летний Милан и 8-летний Саша.