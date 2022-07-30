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39 минут назад

Игрок "Барселоны" Пике потребовал у Шакиры оплатить билеты на самолет для встречи с детьми

Газета.Ruиещё 2

Футболист каталонской "Барселоны" Жерар Пике согласился, чтобы певица Шакира увезла их общих детей в Майами, но потребовал, чтобы она выполнила несколько условий, передает Marca.

Игрок "Барселоны" Пике поставил ультиматум Шакире
Фото: ReutersReuters

Футболист хочет, чтобы ему оплачивали пять билетов в год на самолёт в первый класс в Майами. Также Шакира должна выплатить долг Пике, который составляет $400 тысяч. Напомним, что Шакира и защитник "Барселоны" Жерар Пике объявили о своем расставании в прошлом месяце. У супругов двое сыновей – 10-летний Милан и 8-летний Саша.

Ранее сообщалось, что защитник футбольного клуба "Барселона" Жерар Пике расстался с официанткой, с которой изменял своей возлюбленной Шакире. По информации источника, футболист хочет возобновить отношения с Шакирой. Пике и певица хотят найти компромисс ради своих детей. Защитник хочет, чтоб Шакира вместе с детьми осталась в Барселоне, а сама певица собирается переехать в США.

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