Напомним, на Уимблдоне 2022 года 40-летняя Серена не смогла преодолеть барьер первого раунда. Она в трёх сетах уступила представительнице Франции Армони Тан. До этого Уильямс-младшая семь раз выигрывала этот турнир в одиночном разряде. Победительницей Уимблдона стала Елена Рыбакина из Казахстана.