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1 час назад

Российский футбольный клуб достиг отметки в 100 млн лайков в TikTok

Майк Габриелян

Стал известен первый российский футбольный клуб, собравший в TikTok 100 млн одобрений - так называемых «лайков». Об этом сообщает «Чемпионат».

Российский футбольный клуб достиг отметки в 100 млн лайков в TikTok
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лидером по количеству одобрительных отзывов стал петербургский «Зенит». Эта же команда заняла первое место среди российских клубов по количеству подписчиков в TikTok - 3,5 млн. В рейтинге европейских клубов «Зенит» занимает 18-е место.

В минувшем сезоне петербуржцы трижды входили в топ-5 клубов мира по числу просмотров — в октябре (пятое место) и в декабре (третье место) 2021. В марте 2022 они также заняли пятое место.

Ранее Шамиль Тарпищев поддержал бразильскую трансферную политику «Зенита».

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