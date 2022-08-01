Евгению Савину грозит уголовная ответственность по двум статьям

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков сообщил, что Следственный комитет России начал проверку в отношении известного блогера и президента клуба «Красава» Евгения Савина , которого подозревают в дискредитации российской армии.

«По поводу публичных высказываний футбольного блогера и украинского пропагандиста Евгения Савина. «Красава» наговорил на две статьи УК РФ», — написал Терюшков в своём телеграм-канале .

Напомним, весной Савин опубликовал видео на своём YouTube-канале, в котором украинские футболисты выразили своё мнение по поводу военной спецоперации России на Украине. Позже известный блогер сообщил, что уехал из России, а клуб «Красава» был зарегистрирован на Кипре.