Этери Тутберидзе вновь улетела в США

По информации «Матч ТВ», российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в третий раз за межсезонье улетела из России в США.

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В начале недели специалист отсутствовала на катке «Хрустальный», о длительности планируемого пребывания Этери Георгиевны за границей не сообщается.

Тутберидзе уже была в США в текущее межсезонье — ее отпуск за границей занял порядка полутора месяцев и завершился 30 июня. По информации «Матч ТВ», Этери Георгиевна рассчитывала решить вопрос с тренером, работавшим с ее дочерью Дианой Дэвис, которая выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным.