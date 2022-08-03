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1 час назад

Этери Тутберидзе вновь улетела в США. Это третий визит тренера в Штаты за межсезонье — источник

Матч ТВиещё 1

По информации «Матч ТВ», российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в третий раз за межсезонье улетела из России в США.

Этери Тутберидзе вновь улетела в США
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В начале недели специалист отсутствовала на катке «Хрустальный», о длительности планируемого пребывания Этери Георгиевны за границей не сообщается.

Тутберидзе уже была в США в текущее межсезонье — ее отпуск за границей занял порядка полутора месяцев и завершился 30 июня. По информации «Матч ТВ», Этери Георгиевна рассчитывала решить вопрос с тренером, работавшим с ее дочерью Дианой Дэвис, которая выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным.

Она во второй раз улетела в Штаты в конце июля и провела там около недели. К тренировкам специалист приступила в прошлую среду.

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