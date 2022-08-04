«Туалетное чтиво»: Тутберидзе разнесла два российских СМИ

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в своих соцсетях обрушилась с критикой в адрес двух российских СМИ.

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«Матч ТВ и Sports.ru давно завоевали звание туалетного чтива. Прочтение одних заголовков уже улучшает перистальтику. #такдержать #добровмассы», — написала Тутберидзе.

На днях Тутберидзе заявила, что во время отсутствия россиян на международной арене не должны разыгрываться титулы и распределяться рейтинговые очки, это вызвало бурное обсуждение общественности.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.

Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Они не смогли выступить на чемпионате мира в Монпелье. Анна Щербакова и танцевальная пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов сложили с себя полномочия действующих чемпионов.