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1 час назад

Конор Макгрегор снимется в кино

Елена Прошина

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор получил роль в ремейке «Дома у дороги». Об этом сообщает РБК.

Конор Макгрегор снимется в кино
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Режиссёром картины станет Даг Лайман («Грань Будущего», «Идентификация Борна»), а главную роль исполнит американский актёр Джейк Джилленхол. Он сыграет бывшего бойца UFC, который устраивается работать вышибалой в забегаловке во Флориде. Но вскоре герой обнаруживает, что тропический рай оказывается вовсе не таким, каким казался. Роль Макгрегора пока остаётся неизвестной, но он точно будет играть оригинального персонажа, а не приглашён ради камео.

Сегодня на счету 33-летнего Конора Макгрегора 28 боев в ММА, среди которых 22 победы и всего 6 поражений. Он стал первым в истории бойцом ММА, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкая и легкая).

Напомним, что ранее Артем Лобов признался, что создать бренд виски от Конора было его идеей.

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