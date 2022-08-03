Конор Макгрегор снимется в кино

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор получил роль в ремейке «Дома у дороги». Об этом сообщает РБК.

Режиссёром картины станет Даг Лайман («Грань Будущего», «Идентификация Борна»), а главную роль исполнит американский актёр Джейк Джилленхол. Он сыграет бывшего бойца UFC, который устраивается работать вышибалой в забегаловке во Флориде. Но вскоре герой обнаруживает, что тропический рай оказывается вовсе не таким, каким казался. Роль Макгрегора пока остаётся неизвестной, но он точно будет играть оригинального персонажа, а не приглашён ради камео.

Сегодня на счету 33-летнего Конора Макгрегора 28 боев в ММА, среди которых 22 победы и всего 6 поражений. Он стал первым в истории бойцом ММА, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкая и легкая).